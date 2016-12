Sampdoria, Mihajlovic: "Butteremo Giulietta dal balcone"

16:14 - E' un Mihajlovic"shakespeariano" quello che si presenta in conferenza stampa in vista della sfida tra Sampdoria e Verona. "Affronteremo un Verona arrabbiato per l'ultima sconfitta: ma butteremo Giulietta giù dal balcone". La grinta c'è, gli interpreti sono avvisati: "Non si ripeterà l'ultima prestazione, non faremo più brutte figure. Maxi Lopez? Da lui mi aspetto non solo un gol, ma che faccia quello che fa in allenamento".

L'argentino giocherà dunque dal primo minuto, complice anche l'assenza di Krsticic, nemmeno convocato per un problema muscolare. Sulla formazione torna l'allenatore serbo: "Turn over? Devo farlo, giocheremo 3 partite in 7 giorni: dobbiamo tassativamente ripartire dopo la sconfitta contro l'Atalanta, della quale sono responsabile tanto quanto i giocatori. Il primo traguardo è quello della matematica salvezza: raggiunto quello, ragioneremo su altro". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capitano Gastaldello e Palombo: "Dobbiamo ripartire da dove ci siamo interrotti, cancelliamo la gara di Bergamo e ripartiamo subito".