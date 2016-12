Sampdoria, Mihajlovic bacchetta Icardi: "Con me allenatore non si sarebbe comportato così"

13:30 - “La mia permanenza a Genova non dipende solo da me, sono tanti i fattori in gioco. Ci dobbiamo incontrare e parlare. Con la società è un dialogo continuo. Un progetto ambizioso per trattenermi? La Sampdoria deve essere ambiziosa, tutti quelli che ne fanno parte vorranno fare bene e far diventare la Samp una squadra il cui obiettivo non deve essere la sola permanenza in Serie A: penso ci sia la possibilità di fissare altri obiettivi più prestigiosi”. Così Sinisa Mihajlovic, tecnico blucerchiato, alla vigilia della sfida contro il Catania: “Il ricordo che mi lega al club siciliano è bello. Il percorso fatto e quello portato avanti qui sono stati simili e tutti e due difficili, in entrambi i casi però ho ottenuto buoni risultati. Al Massimino darò spazio a chi ha giocato meno e gli permetterò di giocarsi le chance di una riconferma per la prossima stagione”. Infine la stoccata ad Icardi, ovviamente sulla querelle con Maxi Lopez e l'esultanza smodata di una settimana fa a Marassi dell'attuale attaccante interista: “Con me non si sarebbe comportato così. L’avrei sanzionato? No, perché non sarebbe arrivato a quel punto. Non esiste proprio”.