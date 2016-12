Sampdoria, la novità di Ferrero: 'quote rosa' a bordocampo

14:18 - Soffia un vento nuovo in casa Sampdoria. Merito del neo-presidente Massimo Ferrero, che nell'amichevole contro l'Eintracht ha introdotto una novità all'insegna delle 'quote rosa'. Stop ai ragazzi delle giovanili come raccattapalle. Al loro posto una schiera di ragazze. Decisione, si dice sul sito del club, all'insegna della modernità e senza pregiudizi. Nessuna legge, nessuna assemblea. Decide Ferrero, nuova icona del femminismo blucerchiato.

LA NOTA DELLA SAMPDORIA

"Grande attenzione e apprezzamento ha ottenuto una nuova figura di servizio introdotta dalla Sampdoria in occasione della prima edizione del Trofeo "Vujadin Boskov": ragazze a bordocampo al posto dei ragazzi del Settore Giovanile. Un'iniziativa che sarà replicata anche in futuro perché la società del presidente Massimo Ferrero vuole essere promotrice di messaggi positivi, di fair play, di sensibilità sociale e sportiva. Aprire alle 'quote rosa' il prato verde di uno stadio storico come quello di Marassi è un contributo nella direzione di un sport moderno e senza pregiudizi".