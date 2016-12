Sampdoria: accoglienza super per Bergessio

16:48 - Gonzalo Bergessio è stato accolto come un top player dai suoi nuovi tifosi. C'erano più di duecento appassionati, compreso il presidente Massimo Ferrero, ad attendere il nuovo attaccante della Sampdoria all'aeroporto "Cristoforo Colombo", giunto in Liguria poco dopo le 22.30 con circa un'ora e mezza di ritardo rispetto alle previsioni. "El Toro" sosterrà in mattinata le visite mediche e nel pomeriggio sarà al centro sportivo Mugnaini per il primo allenamento con il gruppo e il tecnico Sinisa Mihajlovic.

Ai microfoni un intimidito Bergessio ha detto: "Sono felice di essere qui. L’accoglienza? Una cosa mai vista. Un abbraccio a tutti i tifosi della Sampdoria". L'attaccante argentino debutterà con ogni probabilità sabato sera allo stadio Ferraris in occasione della prima edizione del "Trofeo Boskov" nella quale la Samp affronterà i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.



IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA SAMP

“L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Catania i diritti sportivi del calciatore Gonzalo Rubén Bergessio (nato a Córdoba, Argentina, il 20 luglio 1984). L’attaccante, che ha già sostenuto le visite mediche e ha scelto la maglia numero 18, è già a disposizione di Sinisa Mihajlovic per l’allenamento mattutino al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco”