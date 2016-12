Samp, Mihajlovic insultato e aggredito: rissa in strada

19:27 - Attimi di tensione a Genova all'esterno dell'albergo che ospita il ritiro della Samp in vista del match col Sassuolo. Sinisa Mihajlovic è stato insultato, provocato e aggredito da una persona già nota alle forze dell'ordine. Colpito da un pugno, il tecnico blucerchiato ha reagito duramente, scatenando una colluttazione in cui l'incauto aggressore ha avuto la peggio. Tutto è avvenuto in strada, davanti a molti testimoni.

Solo l'intervento di alcuni giocatori e un momento di lucidità di Sinisa ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente e che le cose non finissero ancora peggio per il malcapitato. Subito dopo l'aggressione, Mihajlovic ha ritrovato la calma e sporto denuncia alle autorità competenti. Diverse persone presenti hanno confermato la sua versione dei fatti.