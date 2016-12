Samp-Inter 0-4: Icardi, la doppia vendetta 

09:35 - Sampdoria-Inter 0-4. E succede davvero di tutto. Gol di Icardi dopo 13 minuti, rigore di Maxi Lopez parato da Handanovic subito dopo, espulsione di Eder al 21' pt e Samp in dieci. Brividi per l'Inter fino alla fine del primo tempo, poi nerazzurri a valanga nella ripresa. Segnano Samuel, Icardi (doppietta) e Palacio per il 4-0 finale. La squadra di Mazzarri ritrova il successo dopo un mese e rafforza il quinto posto. La Samp è già salva.

LA PARTITA

Sampdoria-Inter è tutto, davvero tutto quel che si può immaginare e anche no: pallone, gol, gossip, ira, litigi, confusione, rigori, ammoniti, espulsi, tensioni. Sull'onda di Icardi-Wanda Nara-Maxi Lopez si consumano i primi, maniacali, venti minuti. Dentro i quali c'è il gol (bellissimo, al volo) di Icardi al 13'. Da tredici minuti, l'ex Samp si prende gli insulti dei tifosi doriani, e quel gol gli libera l'istinto di restituirli con gesti poco consoni al pomeriggio, già di per sé tesissimo. Viene ammonito e si scatena il putiferio. Anche in campo.

La partita è una partita vera, verissima e anche di più. La Samp di Mihajlovic aggredisce, l'Inter aspetta e colpisce (ha già colpito) in contropiede. Miha è in tribuna per squalifica, Mazzarri in panchina si sbraccia e si sgola perché capisce che i suoi, in vantaggio, sono distratti. O forse molli. O forse chissà, perché l'Inter è così da quattro mesi. Al 18', Ranocchia atterra (senza motivo) Gastaldello, a conferma di quanto sopra: la testa degli interisti è un po' troppo libera. Rigore e chi se non Maxi Lopez per la vendetta, privata e di squadra? Ma niente: è un pomeriggio pieno di tutto, e Handanovic si ricorda di essere un grande portiere (era ora) e para.

La tensione sale. Il pubblico insulta Icardi, in campo la nevrosi sale. Eder vola, Rolando lo sfiora, il doriano va a terra. Valeri lo ammonisce per simulazione e si scatena la rissa. E' il 21': Valeri -agitatissimo pure lui- ammonisce ancora Eder e poi Samuel. Per Eder, la sanzione-bis vale la cacciata dal campo. Sampdoria in dieci. L'Inter può stare serena.

Serena l'Inter? Ma quando mai... Da qui alla fine del primo tempo, ogniqualvolta la Sampdoria mette il naso nella metà campo interista, sono dolori per l'Inter, sempre mal posizionata in difesa. Tant'è che da qui alla fine del primo tempo contiamo tre clamorose palle-gol della Samp: Maxi Lopez al 32', Sansone al 34' e Soriano al 45', sulle quali Handanovic compie tre-prodigi-tre. Riposo. Ci vuole.

Presumiamo che nello spogliatoio, Mazzarri abbia minacciato fisicamente tutti i suoi: perché giocare e difendere a quel modo, undici contro dieci e con un gol di vantaggio, è roba di cui vergognarsi. Come minimo. E l'Inter del secondo tempo, anche per un calo fisiologico dei doriani, ha un qualcosa di diverso. O meglio: di normale. Lo spreco di due occasioni in avvio, si traduce nella doppietta: al 16' Samuel, di testa, su calcio d'angolo; al 18' Icardi, su assist di Palacio. Doppietta personale di Maurito, di lì a poco dispensato da altri gol. E anche da altri insulti. Dentro Alvarez.

La partita può dirsi conclusa. Il 4-0 di Palacio è un suo pezzo di bravura, al 34'. La Sampdoria allunga soltanto la lista degli ammoniti e Mazzarri può far giocare chi non la vede quasi mai (Taider). Per l'Inter, tre punti come non capitava dal 16 marzo, 2-0 al Verona e un quinto posto consolidato visto che qui poteva consumarsi, dopo 3 pareggi e una sconfitta, un piccolo-grande dramma sportiivo. Per la Samp, raggiunta la salvezza, il domani da decifrare: con o senza Mihajlovic. Dipende da lui.

LE PAGELLE

Gastaldello 5 - Icardi, al primo impatto, è già in gol. Segno negativo per il centro della difesa doriana che segna la resa nel secondo tempo.

Soriano 6,5 - A tutto campo, e anche in zona-gol. Alla fine del primo tempo, al volo, è a un passo dal pareggio: Handanovic para.

Eder 5 - Appena ammonito per una simulazione che boh, forse, chissà, viene a contatto con Samuel fra insulti e manate. Secondo giallo e fuori, al 21' pt. E' una sciocchezza imperdonabile.

Maxi Lopez 6,5 - Si porta addosso la croce del rigore che Handanovic gli para (non è un gran tiro, di Maxi). Ma combatte e cerca il gol, prima e dopo.

Handanovic 8,5 - In un tempo (il primo) azzerra tutti gli accidenti che da qualche mese gli piovono addosso: para il rigore di Maxi Lopez, respinge tre palle-gol come solo i grandi portieri sanno fare. Che si sia ricordato di esserlo, un grande?

Ranocchia 5,5 - Commette un fallo da rigore assurdo, soffre Maxi Lopez: la difesa interista è sbadata in tutti e tre i suoi componenti, la sufficienza a Samuel gli deriva solo dal gol segnato.

Kovacic 6 - Finalmente titolare, non gli dobbiamo particolari lodi, ma così deve continuare e giocare e convincersi dei suoi mezzi. Che nemmeno lui sa quanto grandi siano.

Icardi 8 - Doppietta al Bologna, doppietta qui. Il primo gol, bellissimo come quello contro il Bologna in avvio, lo celebra facendo gesti anomali ai tifosi doriani che lo insultano dal primo minuto. Creando uno stato di tensione difficile da gestire.

Palacio 8 - La palla del gol d'apertura è sua. La palla del 3-0 di Icardi è ancora cosa sua. Il gol del 4-0 lo segna lui. Che vogliamo di più?

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 0-4

SAMPDORIA (4-3-1-2): Da Costa 6; De Silvestri 6, Mustafi 5,5, Gastaldello 5, Regini 5,5; Obiang 6 (13' st Krsticic 5), Palombo 6,5 (39' st Lombardo sv), Soriano 6,5; Sansone 6,5 (22' st Okaka 6), Eder 5; Maxi Lopez 6,5. A disp. Fiorillo, Costa, Salamon, Fornasier, Renan, Sesti, Bjarnason, Wszolek, M. Rodriguez. All. Sakic 6

INTER (3-5-2): Handanovic 8,5; Rolando 5,5, Ranocchia 5,5, Samuel 6; D'Ambrosio 6, Hernanes 6 (30' st Taider sv), Cambiasso 6,5, Kovacic 6 (35' st Milito sv), Nagatomo 6; Icardi 8 (23' st Alvarez 6), Palacio 8. A disp. Castellazzi, Carrizo, Zanetti, Andreolli, Campagnaro, Guarin, Kuzmanovic, Botta. All. Mazzarri 6,5

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 13' Icardi (I), 16' st Samuel (I), 18' st Icardi (I), 34' st Palacio (I)

AMMONITI: Eder, Soriano, Regini, Krsticic, Gastaldello (S), Icardi, Samuel, Ranocchia (I)

ESPULSI: 21' Eder (S) per somma di ammonizioni