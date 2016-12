Sacchi: "Prandelli ha fatto bene, Rossi sbaglia a parlare così"

10:23 - "Prandelli ha fatto la cosa giusta, Rossi non è al top". A dirlo è Arrigo Sacchi, uno che ha cambiato il calcio. L'ex ct, ora supervisore delle giovanili della Nazionale, ospite al Chiambretti Supermarket, ha dichiarato: "Se Rossi stava bene tutti l’avrebbero portato tutti. Ma mi meravigliano le sue dichiarazioni: la sua immagine non ne esce bene". E sugli azzurri: "spero che vincano, ma a questa squadra va solo chiesto di giocare bene".

Su Prandelli: "Ha preso la sua decisione con grande onestà, ma questo è un paese che rispetta poco, dove molti parlano senza ragione. L’unico che può decidere è il commissario tecnico con il suo staff, gli altri parlano a sproposito. Cesare - ha aggiunto Sacchi - ha risollevato l’Italia dalle ceneri, è vicecampione europeo e soprattutto ha giocato un buon calcio: le sue decisioni vanno rispettate perché è un uomo che ha meritato di valere".

Due flash anche sulla sua esperienza da ct ad USA '94 e sul suo probabile futuro nello staff del Milan. Sul "suo" Mondiale: "Quella era una Nazionale che non aveva avuto bisogno di scandali per trovare le motivazioni, perché le aveva dentro di sé. Onestamente, durante tutta la durata della competizione, il Brasile aveva giocato un po’ meglio di noi e ha meritato di vincere, ma io non tornerei indietro a rigiocarmelo, perché so che non avremmo potuto fare meglio. Anzi, a molti auguro di conquistare un secondo posto come quello che abbiamo conquistato noi". E sul Milan chiude dicendo: "Berlusconi ha quasi sempre dimostrato di avere grandissime intuizioni, guardate ad esempio me o Capello. Inzaghi ha grandi doti, grande passione e soprattutto è un ragazzo intelligente. Un mio ritorno al Milan? Al momento non c’è nulla di vero". Un Sacchi a tutto campo, come piace al tecnico di Fusignano.