Sacchi difende Conte: "E' sua la Juve più bella" 

20:21 - Arrigo Sacchi si è schierato con Antonio Conte nel duello verbale con Fabio Capello, almeno per quanto riguarda la diversità tra le due squadre bianconere. “La punzecchiatura tra Conte e Capello? Sono cose che dispiacciono. In questo caso Capello non aveva detto granché, però altre volte… e Conte ha risposto bello duro. Ho sentito anche Moggi dire che la Juve del 2005/06 era più forte: forse a livello di nomi sì. Io non sono mai stato un estimatore della Juventus: grandi giocatori, ma gioco abbastanza insufficiente o poco armonioso, poco moderno. Ma credo che questa Juventus, quella di Conte, sia la più bella che io mi ricordi e me ne ricordo tante, purtroppo. Anche più bella di quella di Lippi: è molto più armoniosa, è una squadra che conosce tutto del calcio. Vedi questa Juventus e ti sembra che il calcio sia la cosa più semplice del mondo”, ha detto nel corso di "Champions League Live" su Premium Calcio.