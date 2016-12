Sabella saluta l'Argentina, spunta il nome del 'Tata' Martino

21:10 - Chi per la panchina dell'Argentina? L'aveva già annunciato da tempo ma ora l'addio di Alejandro Sabella da ct dell'Albiceleste è cosa certa. Martedì ci sarà la conferenza stampa del presidente della federcalcio Grondona che farà il punto. Tra i favoriti per la successione, dopo aver sondato anche Pekerman e Simeone, c'è ora Jorge Martino, reduce da una stagione non eccezionale al Barcellona. Tra gli altri candidati Troglio, Russo e Bauza.

Martino ha comunque fatto bene da ct nel Paraguay, riuscendo nel 2010 a fargli ottenere il miglior risultato di sempre in un Mondiale con la qualificazione ai quarti. Nel Barcellona non è andata benissimo, considerando che ha snaturato il gioco classico del club e che non ha vinto nulla, eccezion fatta per la Supercoppa di Spagna a inizio stagione scorsa. Quanto a Sabella, la sua esperienza è comunque da considerarsi positiva, essendo riuscito a portare l'Argentina in finale di un Mondiale dopo 24 anni. In Argentina non possono fare altro che dire "Gracias y adiós Alejandro".