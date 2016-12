Russia, Capello: "Sono deluso, noi meglio del Belgio"

21:11 - Fabio Capello fatica a digerire la sconfitta contro il Belgio, che potrebbe costare alla Russia una precoce eliminazione dal Mondiale: "Abbiamo avuto per due volte l'occasione di segnare, ma il calcio è così - analizza il ct russo - . Abbiamo giocato meglio del Belgio, ma loro hanno segnato. La squadra ha giocato in modo veloce e con energia, sono deluso per come è andata. Adesso pensiamo all'Algeria e poi tireremo le somme".