Rudi Garcia esalta Pjanic: "E' un genio" 

23:51 - Rudi Garcia si gode la vittoria contro il Parma ed esalta il match winner: "Pjanic è un genio. Come si risolve la partita? Dando la palla a lui". Il tecnico della Roma, però, è ancora cauto sulla fuga in campionato con la Juve: "Non è ancora un duello tra noi e loro, non può esserlo dopo quattro giornate. I bianconeri sono ancora favoriti, Allegri è un grande allenatore. Lo scontro diretto? Per ora penso solo al Verona".

PJANIC: "ME LA SENTIVO..."

Una vittoria arrivata grazie ai cambi: "Florenzi, Destro e Maicon sono entrati e hanno aiutato tanto. Mattia ha procurato la punizione di Pjanic. Abbiamo sofferto ad Empoli e qui con un Parma che ha un allenatore che mi piace tanto. Quando la soluzione arriva a 3 minuti dalla fine è veramente bello".

Il tecnico è soddisfatto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, il Parma ha giocato un po' più in difesa. Contento che abbia segnato Ljajic, ne avevo parlato, è un grande talento. Nel secondo tempo potevamo prendere gol solo su calcio piazzato ma poi siamo stati bravi".



PJANIC: "ME LA SENTIVO..."

"Sono situazioni che possono sempre essere utili, ci lavoriamo sopra, mi sono preso la responsabilità, me la sentivo, meno male che è andata dentro, e ora sono contento per i tifosi". Intervistato 'a caldo' dopo Parma-Roma, Miralem Pjanic descrive così la sua prodezza, su calcio di punizione, che ha deciso il match a 2' dalla fine. Secondo il bosniaco, "dobbiamo dire che la squadra ha continuato a giocare palla a terra, abbiamo provato a creare occasioni, non è stato facile perché tutto il Parma ha difeso molto bene. Era una partita molto difficile , ma alla fine abbiamo preso questi tre punti, ancora una volta meritati". Ha vinto la Juve, ha risposto la Roma: sarà questo il testa a testa fino alla fine stagione? "Non lo so, è sicuramente un campionato più difficile di quello dell'anno scorso - risponde Pjanic -. Noi abbiamo più partite e non è facile. Tutta la squadra risponde bene, vogliamo puntare in alto, sappiamo che c'è una grande Juve, ma anche altre squadre. Siamo solo all'inizio del campionato, ma l'atteggiamento è giusto, questa squadra merita tanto, tante gioie, come i nostri tifosi".