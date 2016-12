Rubato il cane a Tevez, l'argentino chiede aiuto a Twitter e lo ritrova poco dopo

18:16 - Dopo Enzo Maresca anche Carlos Tevez chiede aiuto a Twitter per ritrovare il proprio cane. Il numero 10 bianconero si è rivolto ai propri followers sul celebre social network: "Una persona in una mini cooper grigia ha portato via il cane delle mie figlie. Il cane si chiama Boo", L'Apache ha poi invitato tutti a diffondere la notizia postando una foto dei due amici a quattro zampe. Una giornata sfortunata dopo la grande prestazione in Europa League.

IL TWEET

L'argentino ha poi rassicurato tutti con un altro cinguettio scrivendo di averlo trovato dopo essere usciti a cercarlo, "Già si trova a casa con noi", ha concluso il bianconero.

IL TWEET

Una persona in un mini cooper grigio si ha portaro via il cane delle mie figlie. Il canne si chiama boo,

— Carlitos Tevez (@carlitos3210) 21 Febbraio 2014