Rossi, maledizione azzurra: "E' amareggiato"

09:43 - Con il 'no' di Prandelli in partenza per Brasile 2014, continua la maledizione azzurra di Pepito Rossi. L'attaccante della Fiorentina protagonista di un recupero lampo da un brutto infortunio al ginocchio, non è riuscito a convincere il ct azzurro a portarlo ai Mondiali. E' la terza volta che le porte della Nazionale gli si chiudono alla vigilia di un grande torneo. "E' dispiaciuto e amareggiato - ha dichiarato il suo agente -, ma farà il tifo".

Per Rossi, la cui avventura nel pre-ritiro è terminata con un volto scurissimo a bordo di un taxi, ha parlato il suo agente, Andre Pastorello: "E' dispiaciuto e amareggiato - ha commentato all'Ansa -, ma ora farà il tifo per i compagni. Accettiamo l'esclusione con rammarico ma senza fare polemiche inutili. Sappiamo quanto siano scelte difficili e sofferte, ma il perché dell'esclusione va chiesto a Prandelli. Giuseppe ha fatto 5 mesi di sacrifici incredibili, purtroppo non sono bastati, questa decisione pesa per questo. C'è da fare solo una cosa: accettare con serenità. Ora Giuseppe staccherà la spina per un po'". Anche Federico Pastorello ha commentato l'esclusione di Rossi, attaccando il ct:

Niente Mondiale x Rossi? Questa volta Prandelli si è proprio sbagliato. Con tutto il rispetto per gli altri, Beppe nn può stare a casa!!!

— Federico Pastorello (@fedepastorello) 1 Giugno 2014

Purtroppo per Giuseppe Rossi però la maglia azzurra continua a essere "maledetta" dopo le esclusioni da Sudafrica 2010 e Polonia-Ucraina 2012. Che si tratti di infortunio o scelta tecnica, all'avvicinarsi delle grandi manifestazioni qualcosa impedisce all'italo-americano di prendere parte alla spedizione nazionale. La prima volta fu nel 2010 quando Lippi dopo averlo convocato per la Confederations Cup, lo preconvocò per il Sudafrica salvo poi tagliarlo dopo il ritiro al Sestriere (e pentirsene poco dopo).

Nel settembre 2010 Prandelli gli consegnò la fascia da capitano nel test contro la Romania, preludio di una convocazione agli Europei del 2012. Rassegna continentale saltata per colpa dell'infortunio al ginocchio. Stessa scena, o quasi, di questo 2014 in cui Pepito perde il posto sicuro tra i 23 a causa dell'infortunio al ginocchio del 5 gennaio 2014, a Livorno. Poi il recupero lampo dopo 5 mesi di sacrifici fino alla doccia fredda di Prandelli.