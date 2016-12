Rossi crack, la Fiorentina gli dedica un video con tutte le esultanze: "Ti aspettiamo"

13:39 - La notizia dell'ennesimo lungo stop per Giuseppe Rossi ha scosso tutto il calcio italiano. Da subito sono piovuti i messaggi d'auguri di compagni e colleghi dell'attaccante, mentre la Fiorentina ha voluto omaggiare il suo numero 22 con un video apparso sul sito ufficiale della società. Tre minuti di gol ed esultanze, tutte quelle in maglia viola, con un messaggio: "Non mollare Pepito. Ti aspettiamo per gioire ancora insieme!".

Immediati anche i messaggi dei compagni di squadra di Pepito, chi privatamente e chi pubblicamente. Uno dei primi è stato Mario Gomez su Facebook, l'altra parte di una coppia d'attacco che praticamente non s'è mai vista in campo: "Tieni duro e torna presto, ti aspettiamo".

GALLINARI: "DR. STEADMAN SCELTA SBAGLIATA"

L'ennesimo infortunio al ginocchio di Giuseppe Rossi fa emergere parecchi dubbi sul Dottor Richard Steadman, il medico americano considerato da tutti un luminare, un mago per gli interventi alle ginocchia. Ultimamente però molti atleti hanno avuto problemi dopo i suoi interventi, e non soltanto Giuseppe Rossi, da ormai tre anni alle prese con un vero e proprio calvario: tra questi i cestisti Danilo Gallinari e Russell Westbrook e la sciatrice Lindsey Vonn. Sia la Vonn, sia Westbrook, playmaker degli Oklahoma City Thunder, hanno avuto delle ricadute e sono dovuti tornare sotto i ferri dopo un primo intervento a crociato e menisco. Per quanto riguarda Gallinari, il 26enne lodigiano è fermo ai box quasi un anno e mezzo dopo un infortunio al ginocchio e dal 5 aprile 2013 ha subito tre operazioni. "Se tornassi indietro non andrei da Steadman. Su questo anno e mezzo scriverò un libro. Dico solo che un mese dopo il mio intervento Steadman dichiarò che non avrebbe più operato. La mia è stata una scelta sbagliata, ma era considerato uno dei migliori e aveva la clinica a un'ora di auto da Denver. Ora, poi, vedo i casi di Giuseppe Rossi, di Westbrook, della Vonn e di chissà quanti altri non famosi a cui non è andata bene fidandosi di lui", ha detto il Gallo in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.