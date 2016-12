Ronaldo si dà alla boxe, la fidanzata lo stende 

12:48 - Il pugliato non è roba per... fenomeni. Ronaldo, tornato in palestra a Parigi per perdere peso, ha incrociato i guantoni con la bella fidanzata Paula Morais, che è uscita vincitrice dal ring. Qualche colpo ben assestato ha permesso all'ultima fiamma del Fenomeno di aggiudicarsi il combattimento (un po' blando) ai punti. Ronaldo ha almeno evitato l'umiliazione del k.o. tecnico, ma dovrà crescere per dare filo da torcere a Paula. Che per il momento festeggia GUARDA IL VIDEO