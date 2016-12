Ronaldo disegna il 2014: "Brasile campione del mondo e io mi sposo con Paula"

10:26 - Prima il trionfo del Brasile al Mondiale, poi il matrimonio: sono questi i due grandi obiettivi di Ronaldo per il 2014, confessati dall'ex Fenomeno in un'intervista al quotidiano tedesco Bild. "Io e la mia compagna Paula abbiamo stabilito un piano - ha spiegato il 37enne brasiliano, giunto al quarto matrimonio -. Prima il Brasile campione del mondo e poi le nostre nozze. Sogno una finale contro la Germania al Maracana".

Sui preparativi del Mondiale, Ronaldo dice di non comprendere le critiche manifestate di recente dal presidente della Fifa Joseph Blatter, e assicura che tutto sarà "pronto in tempo" per "una festa eccezionale".



Nessun dubbio per quanto riguarda il Pallone d'oro, che il brasiliano assegnerebbe a Lionel Messi: "Ha qualcosa in più" rispetto a Cristiano Ronaldo e Franck Ribery. Infine dopo, il coming out dell'ex nazionale tedesco Thomas Hitzlsperger, l'ex Fenomeno si rallegra del fatto che "l'omosessualità sia sempre più accettata".