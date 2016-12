Ronaldinho e le 10 richieste al Besiktas

23:13 - In Turchia già lo danno come il trasferimento "del secolo": Ronaldinho al Besiktas, ad oggi, è molto più che un'ipotesi. Ma se il passaggio ai bianconeri non è ancora concluso è a causa delle 10 bizzarre richieste del Gaucho al club di Istanbul. Oltre alla richiesta di 6 milioni all'anno e i vari bonus in caso di titoli vinti e obbiettivi raggiunti l'ex Milan pretende, ad esempio, 7 biglietti aerei all'anno per tornare in Brasile con la famiglia o un auto con autista sempre disponibile, ovviamente tutto a carico del club. Il fratello-procuratore, Roberto de Assis, continua a trattare, con la speranza di accontentare i capricci del più noto fratello.

LE DIECI RICHIESTE