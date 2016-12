Ronaldinho, che numeri con il microfono! Duetto insieme al rapper Edcity

17:24 - Estroso come sempre, anche fuori dal campo. Ronaldinho non delude mai e anche quando non ha un pallone tra i piedi sa stupire. Il brasiliano ha, infatti, inciso il suo primo brano musicale con l'amico rapper Edcity dal titolo "Vai na fé". In questo video possiamo ammirare un Ronaldinho disinvolto e anche piuttosto intonato. ASCOLTA LA CANZONE