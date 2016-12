Roma, Totti: "Rispettate la mia privacy"

20:13 - Il continuo gossip fa andare Francesco Totti su tutte le furie: "Adesso basta, esigo rispetto", sbotta il capitano della Roma. "E' normale che quando si è un personaggio pubblico tutti ne parlino Ora si parla sempre del terzo figlio, delle mie amanti, di quelli di Ilary, che ci siamo lasciati. Adesso basta, questo influisce sulla vita calcistica ma soprattutto su quella privata - aggiunge - e sinceramente mi dà fastidio.

"Esigo rispetto e spero d'oggi in poi che non se ne parli più altrimenti agiremo diversamente", dice a Sky Sport24. "Se Prandelli mi dovesse portare ai Mondiali ne sarei orgoglioso. E' normale, mi farebbe piacere, anche perché un Mondiale in Brasile non mi capiterà mai più. Però, ho sempre detto che bisogna vedere come starò fisicamente, se starò bene o se starò male. Quella e' la cosa principale". "Spero che questa Nazionale possa arrivare fino in fondo - ha aggiunto - Ha le capacità per fare bene, poi l'Italia è arrivata sempre minimo in semifinale, perciò speriamo sia di buon auspicio".