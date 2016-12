Roma: Totti migliora, distorsione per Florenzi

10:20 - Totti migliora ed è quasi pronto per rientrare, Florenzi invece si ferma. Questo il bollettino medico in casa Roma in vista dell'impegno di sabato sera contro l'Inter. Il capitano giallorosso, fa sapere il club, "è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un'ulteriore riduzione degli esiti del trauma contusivo" subito nel derby. "Nei prossimi giorni Totti inizierà il programma di recupero con esercizi sul campo".

Sempre nella giornata odierna anche Florenzi è stato sottoposto ad esami strumentali "che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra" che ha costretto il giocatore a lasciare il campo nelle ripresa della gara in casa del Bologna. Florenzi "ha già intrapreso le cure del caso" per tornare a disposizione di Garcia già con l'Inter.