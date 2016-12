Roma, Totti "Juve, ti battiamo" 

16:42 - La carica del capitano. Francesco Totti sprona la sua Roma in vista del big match di domenica sera contro la Juve: "Sarà un confronto duro ma noi andiamo lì per vincere - ha detto in un'intervista al Messaggero - Il pareggio non ci interessa perché abbiamo la possibilità di battere anche la Juve. Presi uno per uno noi siamo più forti. Loro però sono più forti come gruppo: la differenza con noi è che si conoscono da più tempo. E sono più cattivi".

"Chiunque arriva alla Juve sa che deve vincere - ha proseguito Totti al Messaggero - E sa che lì, in un modo o nell'altro, vince. Una volta ho detto che contro la Juve si gioca sempre 11 contro 14 e mi hanno deferito... Se le cose sono cambiate? Qualche aiutino ce l'hanno sempre: l'evidenza è quella, c'è poco da fare. Involontario, spero. Ma dopo una, due, dieci volte devi stare sempre attento". "Cosa rappresenta per me la sfida con la Juve? Il derby è sfida unica poi però viene la partita con la Juve. Il mio secondo derby - ha detto - Tevez? Un top player. Pirlo? C'è qualcuno che ancora lo critica, che lo vede lento. Ma è lui a far girare la Juve. E Buffon resta ancora il più bravo di tutti". E ancora: "Vincendo daremmo un segnale importante a noi stessi e al campionato. Se vai a -8 diventa tutto più difficile perché la Juve è uno schiacciasassi".