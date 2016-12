Roma, Totti: "Il ritiro si avvicina. Non farò figuracce"

10:11 - "Sinceramente non ho ancora pensato a come sarà la mia ultima partita. Sarà bello, emozionante e vissuto davanti ai tifosi della Roma. Ma sarà anche terrificante". A GQ Italia Francesco Totti parla del giorno in cui appenderà gli scarpini al chiodo. "So che il momento si avvicina, però non c'è mai una fine. E sarò io il primo a gettare la spugna: non voglio andare in campo a fare figuracce. Chiudere in bellezza? Fino a un certo punto. Ma chiudere".

"Sinceramente non ho ancora pensato a come sarà la mia ultima partita. Vorrà dire che sono di fronte alla fine del sogno realizzato, in cui vivo da oltre 20 anni - ha continuato Totti nell'intervista a GQ Italia - Non oso neanche immaginare la reazione della gente". E ancora: "Sono emotivo, passionale, ed è una forza non un limite. Gioco per passione, per divertirmi, perché mi piace. Col pallone ci sono cresciuto e ci morirò. E' sempre stato il mio punto debole, ma sono contento di come sono. E spero sempre che il futuro mi possa riservare qualcos'altro. Io cascatore? Da fuori è facile, sono tutti allenatori: doveva fare così, doveva fare cosà. In campo, se corri e uno ti tocca è normale che cadi. Se io mi lamento o cado prima di ricevere un calcione è solo per difendermi, perché i calciatori del mio genere non sempre vengono tutelati. Però da fuori passi per il cascatore. Le telecamere riprendono tutto? Certo, come la gomitata: se gliel'hai data poi si vede. Ma sono cose istintive, capitano al momento".



"Fa piacere vedere le persone innamorate di te. I tifosi a Roma sono passionali - ha concluso il capitano della Roma - La vita privata è difficile gestirla. Tornare nel mio quartiere? Succederebbe l'iradiddio. Se io vivessi in centro dovrei andare in giro con l'elicottero". Ma "i tifosi sono quelli che mandano avanti la baracca. Giochi anche per farli divertire. Ma la gente si diverte quando vinci".