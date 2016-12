Roma, Totti: "Grande stagione, peccato solo non avere vinto"

16:26 - In "gita" agli Internazionali d'Italia di tennis, Francesco Totti coglie l'occasione per fare il punto sul campionato della sua Roma: "E' stata una stagione importante, dove abbiamo battuto tutti i record della società. Sfortunatamente non abbiamo vinto, ma l'importante è aver riportato la Roma in Champions". Il capitano giallorosso guarda comunque con ottimismo al futuro, anche alla luce "del rinnovo di Pjanic, un grande segnale di continuità".

"I campioni - ha detto a Sky - servono alla squadra per un progetto che quest'anno è partito alla grande". Totti ha poi parlato delle rivali dei giallorossi: "Strano che Conte vince lo scudetto e rischia di non rimanere e che Seedorf possa lasciare il Milan? L'unica cosa che mi stupirebbe è che Garcia lasci la Roma".

Infine una battuta sul tennis: "E' uno sport che mi diverte e il mio sport del futuro. Il tennis poi è uno sport che mi piace praticare e mi piace anche l'ambiente professionistico. Mi piacciono come si comportanto i campioni del tennis". Il suo preferito è lo svizzero Roger Federer: "E' il più forte di tutti e un grande esempio di umiltà cui mi ispiro".