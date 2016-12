Roma, Totti e gli auguri a Garcia: "Bon anniversaire, 50 ans e nun ce pensà"

18:12 - Da anni a Trigoria non si respirava un clima di tranquillità e serenità. Il merito di aver creato un'oasi felice è sicuramente di Rudi Garcia che è riuscito a ricucire il rapporto tra squadra, società e tifosi. A conferma di ciò, sono gli auguri di Francesco Totti con un improvvisato mix di francese e romanaccio, al tecnico giallorosso che oggi compie 50 anni: "Bon anniversaire mister, 50 ans e nun ce pensà".

In occasione del trentassettesimo compleanno di Francesco Totti il tecnico giallorosso gli aveva mandato gli auguri tramite un video. Oggi, il capitano giallorosso ha voluto rispondere goliardicamente a Rudi Garcia con un video in cui abbina un francese a dir poco improvvisato e un romanaccio che non poteva non essere perfetto. Questo il contenuto integrale del video trasmesso da Roma Channel: "Tanti auguri e bon anniversaire mister, les jeux sont faits, ca va bien sur le Tour Eiffel 50 ans e nun ce pensà. Auguri".