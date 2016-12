Roma, Totti e Garcia ci credono: "Giocheremo a viso aperto"

15:47 - Mercoledì, contro il CSKA Mosca, all'Olimpico inizia l'avventura della Roma in Champions. E Garcia e Totti credono di poter far bene. "Il CSKA non è la squadra più debole del girone, ma mi aspetto di giocare con entusiasmo e gioia - ha spiegato il tecnico -. Abbiamo lottato tanto lo scorso anno per essere in Champions: godiamocela". Gli fa eco il capitano: "Il girone è difficile, ci piace: lo affronteremo a viso aperto".

LE PAROLE DI GARCIA

Champions League e pressione

"Abbiamo lottato tanto lo scorso anno per essere in Champions quest’anno: ce la dobbiamo godere"



C'è il CSKA

"Per me il CSKA non è la squadra più debole del girone in questo momento. Loro han giocato di più. Ma io sono fiducioso, mi aspetto di giocare con entusiasmo e grande gioia. Sarebbe un peccato mettere pressione in un match che dobbiamo goderci con i nostri tifosi". "In Champions non ci sono squadre di livello basso. Il CSKA ha una grande esperienza in Europa, più di noi. Ma noi sfrutteremo il fatto di giocare in casa con il supporto dei nostri tifosi. Loro han talento e velocità in avanti, ma noi dobbiamo fare in modo di fare il nostro gioco ed essere efficaci nei momenti importanti della partita".



Il piano per battere il CSKA?

"Studiamo sempre forze e debolezze della squadra avversaria. Il CSKA ha tanta qualità, ma anche debolezze. Noi faremo di tutto prima per cercare di fare il nostro gioco e mettere in difficoltà la squadra russa e poi cercheremo di evitare di far sfruttare a loro le loro qualità. Il CSKA gioca bene anche in ripartenza: sa fare tutto. Ma noi abbiamo dimostrato anche quest’anno, contro la Fiorentina, che noi sappiamo tenere la palla e sfruttare gli spazi che ci creiamo e quando facciamo uscire la squadra avversaria. Mi fido di fare buone scelte non sulla formazione ma sulla strategia".



Già usati 17 giocatori, idea per le gambe o la testa?

"Domanda giusta: la risposta è tutte e due. Io non posso dire che tutta la rosa è importante e fare due partite di campionato con la stessa squadra. Erano scelte per vincere le partite e per mostrare ai miei giocatori che ognuno è importante e avrà la possibilità di dire la sua e dare il meglio per la sua Roma".



Differenze con la gara con il Lille

"Per me è totalmente differente: oggi affronto la Champions con la Roma, con la mia rosa. Lo dico ancora: dobbiamo entrare in questa Champions con molto entusiasmo e godere ogni secondo di questa partita. Anche se ci saranno momenti difficili durante la partita. Ognuno ci vede già fuori: è sicuro che se iniziamo bene domani sarà positivo per affrontare le gare successive ma anche senza vincere potremo passare il turno".



L'importanza del calendario in Champions

"Sicuramente la gara a Mosca è importante perché andremo lì in inverno. L’ho già fatto in passato ed è andata bene perché abbiamo vinto 2-0. Il fatto di iniziare e concludere in casa è importante: mi auguro anche domani ci sia un Olimpico di fuoco, possono aiutare la nostra squadra e dare fastidio agli avversari. Lo stadio deve seguire la Curva Sud, il termometro è sempre là. Saranno al 100% come i nostri giocatori".



L'aspetto atletico

"Non sono preoccupato per l'aspetto atletico, anche se iniziare il campionato il 30 agosto non ha senso. Adesso dobbiamo giocare subito la Champions: sicuro è un vantaggio per loro ma non sono preoccupato. Non conta solo il piano fisico ma anche l’intelligenza della squadra. Sono tutti pronti per giocare 95 minuti".



LE PAROLE DI TOTTI

Girone di ferro, ma per gli altri "Spero sia di buon auspicio lo striscione fuori da Trigoria. Ma è normale che quando partecipi a una comeptizione così importante, sono tutti forti. Tre o 4 squadre sono più forti delle altre, ma le altre squadre sono sullo stesso livello. Il girone è difficile, ma ci piace. Affronteremo tutte le partite a viso aperto, sperando di mettere in difficoltà tutti".





Questa è la Roma più forte di sempre?

"Non è semplice fare un paragone, ho giocato con grandi giocatori, con diverse Roma, sia quella di Capello, che di Spalletti che quella di Garcia. Speriamo di andare il più avanti possibile, penso al presente e basta. Spero di poter fare meglio di quanto fatto con Spalletti".



A 38 anni in campo in Champions

"Mi ritengo fortunato. Credo in me stesso, sono contento di quello che ho fatto e di quello che sto facendo. L'età passa, ma non si sente. Sarò io il primo a dirlo quando non avrò più la forza di stare al passo dei miei compagni. Tornare in Chamopions gratifica me, ma anche tutta la squadra. La Roma dovrebbe giocare tutti gli anni queste partite"."Ora ci sono squadre più forti. In Italia c'è la Juve, l'Inter ha vinto alcuni anni fa, ma lì ci fermiamo. Altre squadre hanno organici più forti dei club italiani e vincono"."Un po' tutti abbiamo cercato di trattenerlo alla Roma, poi però l'ultima decisione spetta sempre al giocatore. La sua volontà era di andare, la società ha fatto le sue valutazioni e ora ormai è un capitolo chiuso. Ha fatto un'annata straordinaria, ma ormai gioca in un'altra squadra"."Sarà il campo a dirlo. Noi cercheremo di fare bella figura, di entrare n campo e giocare come sappiamo fare. Poi affrontiamo squadra forti e blasonate, ma cerchiamo e speriamo di fare quanto ha fatto l'Atletico Madrid, non sarebbe male"."Poche.... Non lo so, non ci ho mai pensato, ho avuto la fortuna di indossare sempre la stessa maglia e ho fatto la scelta giusta""Se avessi giocato con il Real o il Barcellona, avrei vinto di più. Però non si può dire... Fortunatamente ho tanti estimatori anche in Europa che mi seguono. Quindi vuol dire che ho fatto abbastanza bene anche in Europa con la Roma".