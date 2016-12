Roma, Totti: "Cancelleremo il gap con la Juve"

20:32 - "Anche quest'anno siamo partiti col piede giusto, abbiamo un grande gruppo, ci aspettiamo di fare grandi cose". Francesco Totti ha grande fiducia nella sua Roma, con la Juve che resta la squadra da battere. "E' campione in carica, non ha venduto e si è rinforzata - ha detto a Roma Tv - Noi in questo momento siamo la seconda squadra. Cercheremo di diminuire la differenza o di allungarla noi. Inter terza forza. Champions? Daremo il meglio".

"Chi vedo dietro? Per me quest'anno c'è l'Inter che può dar fastidio a tutti. Una grande squadra, un grande allenatore - ha proseguito Totti - Si è rinforzata tantissimo. In questo momento come terza squadra d'Italia ci metto l'Inter". Niente proclami di inizio stagione da parte del capitano della Roma: "E' normale che a inizio anno hai degli obiettivi come lo scudetto, la Champions e anche la Coppa Italia. Parlare in questo momento sarebbe facile perché si possono dire tantissime cose, ma alla fine è il campo a decidere, a dare i risultati definitivi". Sull'Europa: "In Champions penso che le favorite siano Real Madrid o Chelsea, anche il Bayern Monaco però arriva sempre tra le prime quattro, perciò sono queste che si contenderanno il titolo di campione d'Europa. La Roma? Cercheremo di dare il meglio e fare bella figura, e poi nel calcio non si sa mai...".