Roma, Totti: "Benatia deve restare, è fondamentale" 

14:13 - Francesco Totti alza l'asticella e vuole una Roma ancora più forte. Il capitano giallorosso, nel giorno della presentazione della nuova maglia firmata Nike, intervistato in esclusiva per Sportmediaset da Pierluigi Pardo, è fiducioso: "E' difficile migliorare, bisogna comprare giocatori importanti". Sul mercato, però, bisogna anche non vendere: "Benatia? Spero possa rimanere, è fondamentale. L'ho sentito ed è tutto a posto".

La nuova divisa piace molto a Totti: "E' una maglia bellissima, speriamo ci porti anche fortuna. Con questa maglia sogno di vincere qualcosa di importante". Sulla casacca per il 2014/2015 non manca la celebre frase 'La Roma non si discute si ama' che il capitano spiega così: "E' la frase più importante per un romanista". Impossibile non parlare di Mondiale e della Nazionale: "Sarà difficile, vedo gli azzurri in semifinale. Sempre forza Italia!".