Roma, Totti a cuore aperto: "Terzo figlio e Champions"

12:02 - Francesco Totti tra sogni e desideri. Intervistato da Maurizio Costanzo, il capitano della Roma ha parlato della sua famiglia "reale", con un forte desiderio di avere un terzo figlio (già deciso con la moglie), e della sua famiglia "allargata", ovvero la Roma e i romanisti e di un sogno nel cassetto: la Champions League, unico trofeo di squadra mancante nel palmarès di una colonna del calcio italiano.

I temi trattati dal capitano della Roma, ospite di "S'è fatta notte", toccano tutte le sfumature della persona che sta dietro al nome Francesco Totti. Da un terzo figlio: "E' imminente, con Ilary abbiamo già deciso. Maschio o femmina? Non importa, la coppia l'abbiamo già fatta", alla squadra dei propri sogni, al rapporto con la città che gli ha dato tutto, alla quale lui ha dato l'intera vita calcistica e non.



A 37 anni, la carriera di Totti ormai volge al termine: l'unico suo vero rimpianto è quello di non poter vivere la vita di una persona comune, non poter andare in centro tranquillamente, non poter entrare al cinema senza che le luci siano già spente. Ma, continua Totti, "non ho mai immaginato di andare a vivere in un'altra città".



Il capitano giallorosso parla anche del suo attuale allenatore, Garcia: "Ha dato entusiasmo e voglia di fare. Venivamo da due anni difficili, quando i risultati non ci sono il gruppo si sfalda. Garcia sa quello che vuole e sa trasmetterlo". Sui Mondiali, le speranze sono poche: "Non penso di andare: ritengo che Prandelli abbia già fatto le sue scelte. Non lo giudico, rispetto tutti. Della Roma ci saranno De Rossi e, forse, Florenzi".



Chiusura finale sulla squadra dei suoi sogni: "Quella ideale per me? Buffon, difesa a tre con Maicon, Samuel e Candela, centrocampo con De Rossi, Xavi e Iniesta, in attacco io, Messi, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Costosa, spettacolare, bellissima, ed impossibile".

Spettacolare sicuramente: però, povero Buffon, e povero il presidente di questa, appunto, "impossibile" squadra.