Roma tornata, parla Nainggolan: "Voglio lo scudetto"

17:23 - Tournée in chiaro-scuro per la Roma, che ritorna dagli States con qualche dubbio ma anche e soprattutto con tante speranze. Speranze riassunte dalle parole di Nainggolan, unico giallorosso che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Fiumicino: "L'importante è vincere qualcosa questa stagione. Credo nello scudetto". E sui nuovi acquisti: "Sono tutti bravi". Ora due giorni di riposo assoluto, poi la partenza per l'Austria per la seconda fase della preparazione.