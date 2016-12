Roma-Torino 2-1, Florenzi la decide al 91'

15:23 - Vince soffrendo la Roma nell'anticipo del trentesimo turno di Serie A. I giallorossi hanno dovuto aspettare il 91' per battere il Torino con il 2-1 segnato a tempo scaduto dal neoentrato Florenzi. Notizie positive per il ct Prandelli presente in tribuna: Destro e Immobile, i due osservati speciali, sono andati nuovamente in gol. Il giallorosso con una rete di rapina al 41'; il granata con un sinistro al volo al 52'.

LA PARTITA

L'esultanza di Rudi Garcia al minuto 91 è una rarità che non passa inosservata. Il tecnico francese non ha resistito e si è lasciato andare dopo il gol vittoria di Florenzi, sottolineando col corpo tutta la tensione di una partita sofferta e conquistata con i denti contro un ottimo Torino. Non c'è stato il gol celebrativo di Totti per le sue 700 presenze in giallorosso, ma tutto il resto sì: il gol di Destro e quello di Immobile davanti al ct Prandelli e gli assist di Gervinho. Sale e pepe per condire una bella partita rimasta in bilico fino all'ultimo. Ha vinto la Roma, potevano farlo i granata ma entrambe le squadre tornano a casa soddisfatte.

La miglior versione di sé però i giallorossi l'hanno data nel primo tempo, non a caso chiuso in vantaggio. Con il ritorno di De Rossi in regia, affiancato da Nainggolan e Pjanic, tradotto, da muscoli e qualità, il baricentro della squadra è avanzato di diversi metri rispetto alle ultime giornate. Il risultato è stato un pressing altissimo fin da subito, costringendo il Torino al lancio lungo impreciso, ma stando ben attenti a non lasciare troppo spazio alle spalle dei difensori. Un lavoro svolto alla perfezione fino all'intervallo dall'inedita coppia Toloi-Castan. Davanti invece per abbattere il muro granata ci sono voluti quarantuno minuti, grazie anche alle ottime parate di Padelli su Totti (28'), Destro e Pjanic (35'). Il portierone del Toro però ha dovuto arrendersi poco dopo quando Gervinho ha saputo seminare il panico nelle retrovie (azzurre) per l'occasione, servendo a Destro un pallone che l'attaccante ha infilato in rete in scivolata.

La partita però cambia nuovamente faccia a inizio ripresa e lo fa grazie a un Immobile in stato di grazia. In una serata difficile, contro una difesa sempre ben schierata, la punta di Ventura si inventa - con la complicità del lancio di Vives da centrocampo - un sinistro al volo che gela De Sanctis e vale il pareggio. Il tutto per la gioia del ct in tribuna. Da lì in poi lo scenario diventa chiaro: la Roma si sbilancia per cercare il gol vittoria inserendo Ljajic e Bastos prima e Florenzi poi; il Torino si rintana davanti alla propria area, cercando di sfruttare ogni spazio a disposizione. La beffa in contropiede viene in effetti sfiorata in un paio di occasioni con Cerci al 23', il cui sinistro sibila alla sinistra del palo e soprattutto con Glik all'88'. Ma la vera beffa è quella giallorossa e arriva, come detto, a tempo scaduto con Florenzi. Un sinistro incrociato che vale tre punti e tutta l'esultanza di questo mondo per Rudi Garcia. Per il Toro solo tanta stima e qualche applauso.

LE PAGELLE

Castan 7 - In assenza di Benatia in molti lo davano per confusionario. Invece il brasiliano ha sfoderato l'ennesima prestazione da leader, prendendo per mano anche il giovane connazionale all'esordio.

Immobile 6,5 - Un eurogol davanti agli occhi di Prandelli, la conferma di un momento esaltante che lo riporta davanti a tutti i cannonieri. Sbaglia un po' troppi palloni però.

Totti 6 - Non celebra nel migliore dei modi la presenza numero 700 in giallorosso. Meno pericoloso del solito, anche se la sua presenza si fa sentire.

Padelli 7 - Decisivo nel primo tempo tiene in partita il Toro con tre grandi interventi. Si arrende solo a Destro e a Florenzi nel finale, ma non poteva farci molto.

Gervinho 7 - Non segna ma fa segnare. Nella serata in cui non tira mai in porta, l'ivoriano regala due cioccolatini ai compagni. Decisivo.



IL TABELLINO

ROMA-TORINO 2-1

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Toloi 6, Castan 7, Romagnoli 6 (25' st Bastos 5,5); Pjanic 6,5, De Rossi 6, Nainggolan 6 (38' st Florenzi 7); Destro 6,5, Totti 6 (25' st Ljajic 6), Gervinho 7. A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Dodò, Mazzitelli, Taddei, Ricci. All.: Rudi Garcia 6,5

Torino (3-5-2): Padelli 7; Bovo 6, Glik 6,5, Moretti 6; Maksimovic 6, Kurtic 6, Vives 6,5, El Kaddouri 6, Darmian 5,5; Cerci 6, Immobile 6,5. A disp.: Gomis, Berni, Rodrgiuez, Gazzi, Farnerud, Vesovic, Tachtsidis, Meggiorini. All.: Ventura 6,5

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 41' Destro (R), 7' st Immobile (T), 46' st Florenzi (R)

Ammoniti: Nainggolan (R); Moretti, Maksimovic, Vives, Immobile (T)

Espulsi: nessuno