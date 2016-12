Roma, tegola Strootman: rottura dei legamenti e del menisco 

21:42 - E' arrivata la conferma ufficiale della Roma: lesione del legamento crociato anteriore con possibile interessamento meniscale del ginocchio sinistro per Kevin Strootman. Nei prossimi giorni il centrocampista olandese sarà sottoposto a intervento chirurgico. I tempi di recupero sarebbero di nove mesi: stagione dunque finita per Strootman e soprattutto niente Mondiale con la sua Olanda.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA ROMA

Ecco il comunicato della Roma riguardo le condizioni del centrocampista olandese: "Kevin Strootman in mattinata ha effettuato una risonanza magnetica e una visita specialistica ortopedica dal Professor Giuliano Cerulli, che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con possibile interessamento meniscale. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

VAN GAAL, CT OLANDA: "UN VERO DRAMMA"

Dispiaciuto e preoccupato, oltre a Rudi Garcia, anche di Louis Van Gaal, ct della nazionale olandese: "Questa è una cosa drammatica per Kevin. Posso immaginare che il suo mondo in questo momento stia crollando. Quella di Kevin è una grossa perdita sia per la Roma che per l'Olanda, in un momento molto importante. Ha dato un grande contributo alla nostra qualificazione per la Coppa del Mondo in Brasile.. Non abbiamo mai fatto a meno di lui. Ma il peggio è per Kevin, che vede il suo sogno finire in pezzi".