Roma, tattica Garcia: "Siamo soli contro tutti" 

18:14 - "Siamo soli contro tutti". Rudi Garcia ha deciso di attuare la tattica dell'accerchiamento per tenere alta la tensione nella volata scudetto contro la Juve. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le tre giornate di squalifica inflitte a Destro per la manata ad Astori. Ma anche l'infortunio di Benatia ha minato gli equilibri della Roma. Perché sabato sera contro l'Atalanta, seppure all'Olimpico, sarà vera emergenza. Se il ricorso di venerdì per l'attaccante non dovesse andare a buon fine, ogni reparto dovrebbe fare i conti con assenze pesanti. La difesa per la mancanza del suo pilastro Benatia, il centrocampo per quelle degli squalificati Pjanic e Florenzi, che si aggiungono a quella di Strootman, e l'attacco si vedrebbe privato del suo bomber Destro, che si è detto "deluso e sorpreso" per lo stop inflittogli dal giudice sportivo.

Sta di fatto che alla Roma tutto si aspettavano tranne di dover affrontare questa situazione nel momento clou della stagione. Per questo Garcia ha puntato sul desiderio di riscatto, sulla rivalsa nei confronti di quella che nella capitale giudicano un'ingiustizia, un favore alla nemica di sempre Juventus. Non vuole che si molli adesso. Un po', insomma, come fece proprio Conte due anni fa, quando nel famoso discorso alla squadra spronò i suoi con la famosa frase "il Milan dovrà sputare sangue se vorrà vincere lo scudetto". Scudetto che secondo un grande ex giallorosso come Falcao, ha già preso la direzione di Torino. "Il campionato è praticamente deciso. Ma la Roma ha il dovere di continuare a crederci, perché è una squadra molto forte. La rivalità tra Roma e Juventus è nata negli anni Ottanta, quando giocavo io. A scatenarla fu il gol ingiustamente annullato a Turone. Ma non si può certo paragonare la squalifica di Destro al gol annullato a Turone, si tratta di due contesti completamente diversi", ha detto il fuoriclasse brasiliano.