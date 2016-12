Roma, Strootman: "Tornerò più forte di prima"

10:18 - "Ci sono cose peggiori nella vita. Adesso sono concentrato soltanto sul recupero, e penso a tutti quei giocatori che sono tornati più forti e maturi dopo un infortunio del genere. Succederà anche a me". Sono queste le parole di Kevin Strootman, centrocampista della Roma che ha parlato alla tv del Psv Eindoven, in merito alle sue condizioni ad un mese dalla rottura del crociato che gli impedirà tra l’altro di andare ai Mondiali con la sua nazionale.

Strootman prosegue inoltre: "Va meglio, lavoro ogni giorno per recuperare, penso solo al ritorno in campo. La squadra è fortissima e non vedo l'ora di rientrare per giocare la Champions. Il supporto che mi arriva è fantastico e mi dà forza, sono colpito da tutto il sostegno ricevuto". Il centrocampista olandese ieri era presente in tribuna ad Eindoven con il ct della sua nazionale van Gaal e l'attaccante dello United van Persie per assistere alla partita tra Psv e Feyenoord.

Il centrocampista della Roma aggiunge infine: "A un certo punto bisogna andare oltre. E' il mio primo grave infortunio, ti rendi subito conto quanto rischi di perdere ma ci sono cose peggiori nella vita. E poi penso a tutti quei giocatori che hanno superato questo infortunio, e sono tornati più forti di prima".