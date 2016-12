Roma, stadio ispirato al Colosseo per incutere timore 

23:21 - Giorno storico per la Roma che ha presentato il progetto dello stadio di proprietà. Se tutto andrà secondo i piani i giallorossi inizieranno a giocarci nella stagione 2016-2017 abbandonando lo stadio Olimpico. Progetto realizzato dall'architetto Dan Meis che ha ammesso di essersi ispirato al Colosseo. Il presidente Pallotta: "Incuterà timore agli avversari. E' ultra moderno". Sorgerà a Tor di Valle vicino a Fiumicino, capienza di 52mila tifosi.

IL RACCONTO DELLA PRESENTAZIONE

ORE 11:57 Pallotta: "Lo stadio costerà 300 milioni di euro e sarà situato a Tor di Valle, zona sud-ovest della città. Il nome non lo abbiamo ancora deciso. Il nome di Totti? Spero sia in campo a giocare".

ORE 11:48 Rudi Garcia: "Sarà la nostra nuova casa, mi piace il giardino al centro. In questo giardino dobbiamo continuare a scrivere la storia della Roma". De Rossi: "E' molto emozionante, speriamo che i lavori siano molto veloci: vogliamo arrivare in questo stadio con dei trofei importanti". Totti: "Parla da solo, progetto bellissimo. E' la casa di tutti noi romanisti. Speriamo di vincere tanto. E' da pelle d'oca".

ORE 11:40 Parnasi, presidente di Parsitalia: "Roma deve tornare ad avere quel ruolo di Capitale del mondo che merita"



ORE 11:30 L'architetto Meis: "Sorgerà vicino al fiume Tevere. Sarà rialzato di 7 metri, ci sarà una vista sulla città. La nuova Curva Sud avrà 14mila posti e sarà molto ripida a ridosso del campo".

ORE 11:29 Parla l'arcithetto Meis: "Mi sono ispirato al Colosseo"

ORE 11:21 Marino: "La costruzione avverrà in una zona già urbanificata: Speriamo che la Roma possa giocare nel nuovo stadio già nella stagione 2016-2017".

ORE 11:18 il sindaco di Roma Marino: "Valuteremo il progetto in 90 giorni. E' un grande giorno per la città di Roma, si sta cambiando pagina. Un'opera così importante si può realizzare in tempi brevi".

ORE 11:15 Pallotta: "E' uno stadio ultramoderno da 52mila posti che potrebbero diventare addirittura 60mila. Non vorrei essere nei panni dei giocatori avversari: è uno stadio che incute timore".



ORE 11:12 Sempre Pallotta: "Speriamo che la fase dei lavori duri solo due anni".

ORE 11:09 Parla Pallotta: "Ringrazio tutti per essere qui, in questo posto si è fatta la storia. Lo stadio Olimpico è stata una grandissima casa per la Roma, ma ha fatto il suo tempo. I tifosi e la città hanno bisogno di uno stadio nuovo. E' una grande opportunità per il Paese e per la squadra. I tifosi saranno a ridosso del campo e Florenzi non dovrà fare tutte quella distanza per correre dai tifosi come ha fatto ieri sera. E' importante avere uno stadio per far si che la Roma diventi la miglior squadra del mondo".

ORE 11:07 Il Ceo Zanzi prende la parola: "Buongiorno a tutti, oggi è veramente un giorno speciale perché presentiamo il nuovo stadio della Roma che avrà un profondo impatto sulla nostra squadra e sui nostri tifosi. E' da 24 mesi che siamo al lavoro per questo progetto".

ORE 10:56 In perfetto orario è arrivata la squadra di Rudi Garcia. Volti sorridenti dopo la vittoria sofferta sul torino di ieri sera. Totti al fianco di De Rossi e Rudi Garcia in prima fila.



ORE 10:50 Il programma: alle 11 inizierà la conferenza con Zanzi, il Ceo della Roma, Pallotta, il sindaco di Roma Marino e Dan Meis, l'architetto che ha progettato lo stadio. Poi sarà svelato il plastico e ci sarà anche un video accattivante. A seguire anche il commento di De Rossi, Totti e Rudi Garcia.

ORE 10:43 Falcao a Roma Channel: "E' un momento storico per la Roma. Essere qui è un grandissimo piacere per me".

ORE 10:40 Il progetto è stato realizzato dall'architetto Dan Meis specializzato i nella progettazione degli stadi.

ORE 10:30 Cresce l'attesa per il nuovo stadio della Roma che sarà presentato alle 11 in Campidoglio, nella sala della Promoteca, dal presidente Pallotta. Sarà presente anche la squadra di Garcia. Già arrivati Falcao e Bruno Conti. Giorno storico per i giallorossi.