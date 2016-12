Roma: squadra da 38 titoli per un anno da scudetto

10:44 - Per vincere serve gente già abituata a farlo. Un detto preso alla lettera dalla Roma, che nel corso dell'estate ha acquistato diversi giocatori che soprattutto in patria, ma anche all'estero, hanno vinto molto. Il Messaggero riporta la lista di tutti i giallorossi, già campioni nazionali, a disposizione di Rudi Garcia. Si parte con Torosidis, capace di alzare sei trofei da campione dei Grecia con la maglia dell'Olympiacos. In totale sono 16.

Dietro al compagno di reparto, ci sono Maicon (5 titoli, 1 col Cruzeiro e 4 con l'Inter) e José Holebas (4 con l'Olympiacos). Campione in Grecia per due volte, sempre con la maglia biancorossa, anche il giovane Kostas Manolas. Quattro campionati pure per il portiere Bogdan Lobont (2 con la Dinamo Bucarest, 1 col Rapid Bucarest e 1 con l'Ajax). A quota tre in bacheca ci sono poi Ashley Cole (2 con l'Arsenal e 1 col Chelsea). Seguono con un titolo a testa Mapou Yanga-Mbiwa (Montpellier), Leandro Castan (Corinthians), Gervinho (Lille), Salih Ucan (Fenerbahce) e Adem Ljajic (Partizan).

Se guardiamo alla Serie A, ecco lo scudetto vinto da Francesco Totti (unico, ancora in rosa, ad aver trionfato in campionato con la sua Roma), Morgan De Sanctis (a inzio carriera con la Juventus), Marco Borriello (anche lui con i bianconeri) ed infine Urby Emanuelson (Milan). Alla fine il totale conta ben 38 titoli portati a casa. Con un gruppo così, vincere lo scudetto per Rudi Garcia sembra, almeno in partenza, un impresa più facile. A proposito, anche lui ha vinto un campionato con il Lille nella stagione 2010-11.