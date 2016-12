Roma, servono 220 milioni per il nuovo stadio

11:21 - Un investimento da 220 milioni. Questo viene fuori dallo studio di fattibilità del progetto del nuovo stadio della Roma, reso pubblico oggi. Dei 270 milioni stimati, la proprietà giallorossa si è impegnata a spendere 50 per le opere di urbanizzazione attorno all'impianto. Per queste opera bisognerà trovare una copertura finanziaria per i restanti 220 milioni. Sarà, quindi, necessaria la realizzazione di un'area commerciale. Nuova era alle porte.

Nel progetto reso pubblico oggi 90 milioni serviranno per le opere stradali, 60 per i parcheggi e 64,5 per le connessioni esterne, tra cui il ponte sul Tevere che collegherà l'autostrada Roma-Fiumicino e via Ostiense. La Roma nel documento ha specificato di essere disposta a spenderne 50, ma con la "Business Area" i fondi dovrebbero arrivare. Roma al lavoro, dunque. E non solo per il calciomercato.