Roma, Sabatini: "E' Strootman il grande acquisto. Lotito parla da padrone"

19:47 - Da Trigoria Walter Sabatini fa il punto della situazione in casa Roma. "Kevin Strootman è il grande acquisto di questa stagione - ha spiegato -. Non abbiamo intenzione di cederlo, lo stiamo aspettando". "Rabiot è un giocatore eccezionale, ci piace molto, ma non sarà facile", ha aggiunto. Infine stoccate a Benatia e Lotito: "Abbiamo venduto l'ombra del guerriero che giocava da noi. Il presidente della Lazio parla da padrone".

Dunque la Roma riparte da Strootman. Parola di Sabatini, che blinda l'olandese: "E' incedibile, anche se ne calcio bisogna contestualizzare tutto. Anche infortunato continua a essere un nostro punto di forza. Abbiamo speranza di rivederlo in campo con tutte le sue prerogative, giocando da protagonista. Il mercato su Strootman non è incentivato da noi". Ma a che punto è la Roma dopo il calciomercato? Per Sabatini la situazione è sempre in movimento: "Certamente sono sicuro che questo possa essere un gruppo competitivo, ma questo non tacita la mia voglia di vedere cosa si può fare subito, dopo, durante. E' la mia prerogativa, non ci so rinunciare. Questo mi dà la forza di cercare, combattere, fare e ficcare il naso nelle faccende altrui".



E proprio in relazione al mercato, il ds giallorosso non nasconde l'interesse per Rabiot: "E' un giocatore eccezionale, classe 95, ha bruciato le tappe in una squadra di fenomeni e ha valori tecnici rilevanti. Non possiamo non seguirlo, ci piace moltissimo, lo vorremmo e lo tratteremo attraverso una linearità di comportamenti". Nessun arrivo a parametro zero, dunque. "Non aspetteremo una soluzione di acquisizione a parametro zero, non facciamo queste cose. E' una scelta politica che non perseguiamo. Potevamo fare così con Sanabria, ma l'abbiamo preso - ha spiegato -. Se ci sarà la possibilità di portare avanti un discorso per Rabiot, tratteremo con il Psg, ma sarà difficilissimo perché la situazione del giocatore è nota e ci sono molte altre società in agguato".



Capitolo Maicon dopo la burrascosa trasferta con la nazionale brasiliana: "Per venire alla Roma ha rinunciato a moltissimi soldi e quando leggo che sta facendo il furbetto, mi viene da ridere - ha detto Sabatini -. C'è una Roma con Maicon e una senza Maicon. E' vero, ogni tanto il suo carattere ha degli eccessi, ma lasciamogli fare due cosine. Poi viene in campo, suda e si sacrifica. L'anno scorso ha giocato anche in condizioni disastrose e con infiltrazioni. Stiamo parlando di un campione, serve rispetto".



Idee chiare anche sulle polemiche legate al presenzialismo di Lotito in Nazionale: "Da lui pretenderei che non dica che qualcuno non può parlare perché dipendente, i dipendenti parlano a condizione che rispettino tutti. Quando parla De Rossi sarà meglio che tutti lo ascoltano, non dice cose banali e non è stato offensivo. Il suo presenzialismo? È anche divertente, lo fa in contrapposizione con i tifosi della Lazio, ha titolo per farlo"



Infine il caso Benatia. Prima una precisazione e una carezza: "Alcune cose ha voluto farle bene e i suoi presupposti sono sempre stati buoni, poi è scivolato su altre cose. Quando è venuto da noi ha rinunciato a un'altra offerta molto più consistente perché credeva in questa squadra e abbiamo apprezzato molto". Poi la stoccata: "A gennaio però ha ricevuto un'altra offerta ed è venuto a battere cassa. La Roma non voleva e non poteva assecondare le sue richieste, gli abbiamo proposto un ritocco dell'ingaggio, ma poi sapete com'è finita. Ad ogni modo a maggio per noi valeva 60 milioni e poi l'abbiamo venduto a molto meno, ma ormai Benatia non era più quel guerriero e non aveva più le motivazioni, la voglia e la forza del calciatore che abbiamo apprezzato e voluto".