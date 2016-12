Roma, Rudi Garcia: "Vogliamo tornare a vincere"

"Vincere è sempre il nostro obiettivo e abbiamo tanta voglia di tornare a farlo, anche per Strootman". Parola di Rudi Garcia alla vigilia del posticipo con l'Udinese. "Giocheremo in un Olimpico normale e in attacco adesso ho più soluzioni col rientro di Totti. E' una vergogna perdere in casa di Juventus e Napoli? No, grazie. Io sono contento della Roma". Sul rinnovo: "Non è il momento di parlare di questo, vedremo a fine stagione".