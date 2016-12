Roma, Rudi Garcia: "Servono giocatori da Champions" 

10:26 - Dall'America Rudi Garcia manda un altro messaggio chiaro alla società e a Sabatini: vuole rinforzi importanti dal mercato. L'allenatore della Roma detta la linea: "Lo sappiamo che avremo bisogno di alcuni giocatori con esperienza in Champions e in alcuni posti in cui forse siamo deboli non tanto in termini di qualità ma di quantità". Per quanto riguarda le cessioni non si sbilancia: "Speriamo di tenere quasi tutti".

"Sabatini e Pallotta qui per costruire il futuro? Si costruisce sempre, abbiamo già iniziato col rinnovo di Pjanic che per me è un bel segnale da parte della società - ricorda a Roma Channel - Il primo mercato che dobbiamo riuscire fare è tenere i nostri migliori giocatori. Dobbiamo aspettare anche la diagnosi su Dodò e anche Balzaretti non è ancora tornato quindi dobbiamo riflettere".