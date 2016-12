Roma, Rudi Garcia: "Problema concentrazione, abbiamo concesso troppo" 

10:17 - La Roma vince, ma non convince. Questa l'analisi di Rudi Garcia al termine del match contro l'Udinese: "Abbiamo fatto tante belle cose ma abbiamo regalato troppo, abbiamo sofferto mai come quest'anno". Il tecnico giallorosso bacchetta i suoi: "Quello che importa era prendere tre punti, senza un grande De Sanctis potevamo prendere un gol in più. Abbiamo sbagliato tanti palloni facili, bisogna essere concentrati e sempre attenti".

TOTTI: "VITTORIA IMPORTANTE"

"L'importante era tornare a vincere, abbiamo il Napoli alle spalle, cerchiamo di finire il campionato con questa posizione. Era una partita difficilissima che abbiamo affrontato con lo spirito giusto". Dopo la vittoria con l'Udinese all'Olimpico il primo pensiero del capitano della Roma, Francesco Totti, è rivolto al compagno di squadra Kevin Strootman: "E' come se fosse qua, è un grande uomo, spero che si riprenda il prima possibile e che l'intervento vada bene. Tornerà più forte di prima". L'obiettivo è la Champions: "Ci manca tantissimo e quest'anno possiamo raggiungere questo importante traguardo: vogliamo mantenere il secondo posto".