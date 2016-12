Roma, Rudi Garcia: "Non siamo stati determinati sotto porta"

18:54 - Dopo il pareggio nel derby, Rudi Garcia punta il dito contro la poca determinazione della sua squadra. "Sul gioco c’è poco da dire: una squadra ha attaccato sempre e una squadra ha difeso sempre - ha detto il tecnico giallorosso -. Ci sono mancati l’ultimo passaggio e le scelte giuste sotto porta". "Reja? Quello che ho già detto lo penso", ha poi aggiunto in merito alla piccola polemica col tecnico della Lazio.

"Con squadre che pensano a difendersi dobbiamo cercare di segnare per aprire la partita. Ma tutto sommato è un pareggio fuori casa e quindi va bene: speriamo di aver tenuto i gol per mercoledì, perché è molto importante andare in finale di Coppa Italia", ha proseguito Garcia, che tiene sempre d'occhio la classifica. "La buona notizia è che la Juve non ha vinto e ciò dimostra quanto sia stata importante la nostra di vittoria a Verona - ha spiegato -. Ora siamo a 9 punti con una partita in meno, ma dobbiamo stare attenti perché quei 3 punti dobbiamo ancora conquistarceli".



Per i "romani", il derby è sempre una partita speciale: "Abbiamo visto la partita del capitano che ha provato molto con i suoi tiri da fuori, Daniele e Florenzi hanno fatto una partita molto buona". "Sono contento della partita dei miei ragazzi, dobbiamo migliorare solo le scelte davanti alla porta perché quando non segnamo il primo gol contro queste squadre che si chiudono davanti alla porta sappiamo che gli spazi non si aprono", ha aggiunto il tecnico giallorosso.



Capitolo Bastos: "Ha giocato con entusiasmo, è entrato piano piano nella partita ma dopo ha avuto delle occasioni e ha saltato l'uomo. Ha tentato, è questo che mi aspetto da lui quando gioca attaccante come stasera". Più opaca invece la prestazione di Gervinho: "Lui per me può migliorare come tutti. Non c'è età per migliorare, lui non è né giovane né vecchio. Oggi ha giocato contro una squadra che ha difeso sempre e che non ha lasciato spazio alle spalle dei difensori. Le migliori occasioni sono arrivate proprio da Pjanic e Gervinho".