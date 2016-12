Roma, Rudi Garcia: "Le parole di Conte non mi sono piaciute ma è bravo"

15:07 - "Non mi sono piaciute le dichiarazioni polemiche di Conte, ma un allenatore che fa 96 punti in campionato non può che essere bravo, e lui lo è sicuramente". Alla vigilia della sfida contro la Juve, Rudi Garcia replica al collega bianconero. "Il suo futuro? Per noi non cambia nulla. Non serve che l'anno prossimo ci siano le stesse rivali e gli stessi allenatori. Se allenerei la Juve? Io sono fiero di guidare la Roma e voglio restare qui a lungo".

"Quella di domani sarà l'ultima partita all'Olimpico di una stagione straordinaria per noi. Voglio mettere in campo la migliore squadra e giocare al 100%: la nostra stagione in casa deve finire con una festa. Questa squadra ha fatto tante belle cose: non mi interessa cosa ha fatto la differenza tra noi e la Juve. Domani voglio vedere in campo una Roma che gioca con entusiasmo. L'Olimpico sarà pieno, ci sarà una bella festa: cercheremo la vittoria. La classifica dice Roma seconda e Juve prima, dove abbiamo preso i punti non conta. Con la Juve abbiamo vinto in Coppa e perso a Torino, sarà una motivazione importante".



Come stanno Maicon e De Sanctis?

"Morgan non giocherà, non sta bene, ha preso un colpo al braccio a Catania. Giocherà Skorupski, è una buona cosa per il ragazzo, è un portiere con un futuro brillante. Morgan sarà in panchina. Maicon vedremo domani, quando calcia ha un po' di dolore".



Conte non ha parlato in conferenza. Le piacerebbe rinnovare la sfida alla Juve con Conte in panchina il prossimo anno?

"La Juve e il suo allenatore faranno quello che pensano sia il meglio per loro, non è detto che la stagione prossima bisogna trovare gli stessi avversari, è importante che la Roma sia competitiva il prossimo anno, stiamo lavorando, c'è il presidente, c'è anche un'altra settimana. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Conte ma un allenatore che fa 96 punti in campionato non può che essere un bravo allenatore".



Martedì Pjanic raggiungerà la Bosnia in ritiro...

"Chi ha detto questo? Non è deciso. Il suo contratto? Lui vuole rimanere, il presidente lo vuole tenere, un compromesso ci sarà".



Maicon al Mondiale e Castan no...

"Sono contento per la convocazione di Maicon al Mondiale, ma sono dispiaciuto per Castan: la meritava anche lui. Ma è il Brasile e hanno tanti grandi giocatori, lui deve guardare avanti e giocare ancora così con la Roma per tanti anni e forse diventerà un uomo simbolo del Brasile".



Allenerebbe mai la Juve?

"Io sono l'allenatore della Roma e ne sono fiero. Mi piacerebbe stare qui a lungo e sarebbe un onore vincere la metà di Ferguson. C'è rivalità tra i club, ma questa deve essere solo sportiva e ci deve essere fair play. Domani voglio che sia una bella festa e niente di più, non voglio caricare in modo negativo le cose, il calcio deve essere una festa, anche per i bambini".