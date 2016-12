Roma, Rudi Garcia: "In campo andranno lupi incazz..."

20:46 - "Le curve chiuse? Per noi non deve cambiare nulla: contro la Sampdoria, che rispettiamo, giocheremo per prendere i tre punti. Questa cosa può diventare una motivazione in più". Così il tecnico della Roma Rudi Garcia alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro i blucerchiati. "Metteremo in campo la rabbia e la frustrazione per l'eliminazione in Coppa Italia subita contro Napoli in semifinale. Domani vedremo i lupi incazzati, sicuramente".

"Curve chiuse? Non abbiamo scelta. Vedremo come andranno i ricorsi. L'atteggiamento della squadra non deve cambiare, può solo migliorare perché questa cosa può diventare una motivazione in più per dare il meglio e vincere anche per i tifosi che non possono venire allo stadio".



"Ho molto rispetto per la Samp ma noi non dobbiamo guardare gli avversari. Non importa chi viene a giocare. Se anche domani ci fosse davanti a noi il Bayern Monaco, noi cerchiamo i 3 punti. Ho visto una Roma con buon atteggiamento in allenamento, con energia ritrovata. Siamo dispiaciuti della eliminazione in Coppa. Domani vedremo i lupi incazzati in campo. La buona notizia a centrocampo è che con il ritorno di Nainggolan ho delle scelte da fare".



"Le statistiche dicono che abbiamo fatto 26 tiri in 2 partite: va bene questo, ma dobbiamo migliorare la fase di realizzazione. Non dobbiamo però avere una visione ristretta delle cose: dati alla mano non abbiamo comunque fatto male nelle ultime partite" "Nessuno dei miei ragazzi ha particolari problemi fisici. Domani non sceglierò i giocatori in base alla loro condizione fisica. L'assenza di Totti? Con Francesco è meglio, ovvio. Ma lui ha preso solo un colpo, quindi credo che tornerà velocemente con noi. Destro è pronto. Le occasioni le crea in partita e quindi non mi preoccupo: ha bisogno solo di un gol" .



"Le scelte di Napoli? Ogni mister fa le scelte che crede giuste. In Francia si dice 'aprire le porte già aperte'. Dopo il risultato è facile parlare. Io sono uno che pensa che ogni allenatore quando fa una scelta crede che sia la più giusta. Ora bisogna giocare bene e con fiducia con la Samp, senza dimenticare quello che abbiamo fatto finora. Così potremo vincere domani. La reazione? La nostra risposta dopo la prima sconfitta a Torino in 6 mesi è stata importante: vedremo domani come sarà stavolta".