Roma, Rudi Garcia: "Bene in Champions League, ora concentrati sul Cagliari"

16:12 - La Roma vola e non si vuole fermare. In vista del match contro il Cagliari all'Olimpico, ha parlato Rudi Garcia in conferenza stampa: "Giovedì mattina mattina abbiamo chiuso il libro della Champions e aperto quello del campionato: dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati". Il tecnico giallorosso affronta i rossoblù di Zeman: "Li ho studiati, hanno grandi qualità in attacco. Rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno".

Dopo la partita perfetta con il Cska: quanto è importante tornare subito sul campionato?

"Abbiam chiuso il libro della Champions League giovedì e abbiamo aperto quello del campionato. Bisogna essere bravi a cambiare tra una competizione e l’altra, lo abbiamo dimostrato sabato e dobbiamo dimostrarlo domani".

Meglio schierare sempre la squadra migliore o fare turnover in base agli impegni?

"L'ho già detto, non faccio nessun calcolo sulle partite successive, so bene che anche il destino ci pensa da solo. Prevedere qualcosa sulla gara di domani prima della Champions non aveva senso, abbiamo perso due giocatori. Guardo la mia rosa, vedo chi è in forma e i giocatori che possono essere efficaci sul campo contro una certa squadra e un certo modulo. Poi cerco sempre di vincere la partita".

Che idea si è fatto del calcio di Zeman?

“Ho studiato il Cagliari, lo facciamo sempre con tutte le squadre. Loro hanno delle qualità, penso soprattutto in attacco. Dopo sapete tutti che sono molto concentrato sul gioco della mia squadra. Penso che dare informazioni ai giocatori sugli avversari sia fondamentale, farlo troppo può fare in modo che ci dimentichiamo che in ogni partita abbiamo la possibilità e la qualità di mettere in campo le nostre forze e di fare in modo di non essere vittime delle nostre debolezze. Non esiste squadra perfetta. La fiducia è molto importante, il rispetto dell’avversario è fondamentale. Rispettiamo tutti, non abbiamo paura di nessuno. Così prepariamo le partite”.

Cosa la intriga di più di Milan-Juventus?

“Non ho pensato a questo, sono concentrato su domani. Quando due avversari diretti si incontrano è meglio un pareggio, ma prima bisogna fare tre punti per sfruttare questa cosa”.



È preoccupato degli infortuni?

“Può succedere, non sono preoccupato. È vero che l’infermeria era vuota un po’ di tempo fa e adesso ci sono troppi giocatori: per un allenatore sono scelte in meno. Per Astori non è tanto grave e anche per Iturbe: torneranno e porteranno la loro freschezza quando saranno pronti. Abbiamo fatto in modo di avere una rosa ampia anche per queste situazioni”.

Pensa che, alla luce del rendimento di Milan e Inter, anche le milanesi potranno inserirsi per la lotta al vertice?

“Non dimentichiamo il Napoli, che lotta al vertice da due anni, e neanche la Fiorentina. Il vantaggio di questo campionato è che l’Italia ha tante squadre forti. Può essere veramente una bella cosa per tutta la gente appassionata di calcio vedere una stagione con più squadre che lottano in alto. Le due di Milano sicuramente, la Juve è sempre favorita. Noi dobbiamo solo guardare le nostre partite, andare avanti e fare in modo di lottare fino alla fine in questo campionato. È una maratona, siamo alla terza domani, ma faremo di tutto per essere a nove punti”.

Ha detto che Manolas ha già capito come vuole che si difenda. Dunque quali sono le sue richieste difensive?

"La domanda è talmente buona che punterò allo 0-0 perché non voglio dire troppo su questo fatto (ride, ndr). Per me è un punto di forza della difesa e non voglio dare informazioni agli avversari".

In estate ha cercato Basa e Yanga-Mbiwa, due profili diversi, perché ha scelto il secondo?

"Con Sabatini abbiamo cercato diversi difensori centrali. In questa lista c’era Manolas, c’era Yanga-Mbiwa, c’era Basa e c’erano anche altri giocatori di buon livello. Il mercato poi fa le cose, non solo sul piano economico ma anche perché i giocatori sono di altre squadre e a volte non è possibile averli. Sono molto contento di avere Yanga-Mbiwa: lo conosco perché ha giocato in Francia e ha vinto il campionato con il Montpellier. Era il giocatore più importante di questa squadra: forte fisicamente e bravo tecnicamente. Giocherà domani con Manolas in difesa, voglio che si trovi a suo agio in questa squadra. Col Cska è entrato alla grande: voglio che sia tranquillo e che giochi a suo modo. Sfortunatamente le cose ci danno ragione sul fatto di avere quattro buoni centrali: senza Castan e Astori siamo costretti a giocare con gli altri due".

Col Cska c’era rischio di perdere qualcosa sul piano dell’equilibrio per l’assenza di De Rossi, sostituito da Keita. E' possibile farli convivere?

“Ho la fortuna di avere un centrocampo forte, con giocatori complementari. Non penso solo al fatto che tornerà Strootman, ma abbiamo anche Paredes e Uçan che hanno un grande futuro. Avere giocatori di grande qualità è una forza in più. Per me Keita può giocare regista, ma ha anche la possibilità di giocare più alto. Ha fatto tanti gol in passato, sia a Barcellona sia a Lens. Quando abbiamo Pjanic e Nainggolan al top sono tranquillo. Ho fatto in modo di far giocare De Rossi davanti alla difesa, ma anche lui può giocare più alto. Sa fare tutto. Dire che entrambi hanno il posto fisso sarebbe sbagliato: voglio sempre un equilibrio di squadra”.

Dodò e Jedvaj stanno giocando bene in altre squadre: a Roma c’è un problema con i giovani?

“Forse hanno lavorato bene con noi. Può essere una possibilità, sfruttano tutto il lavoro dello scorso anno. Sono veramente contento, per Dodò in particolare, penso che abbia trovato un modulo ideale per lui. La convocazione in Nazionale può dargli una spinta di motivazioni. Sono contento, sono due ragazzi buoni sul piano umano, che hanno qualità. Con un anno in più migliorano tutti, lo vediamo anche coi nostri giovani”.

La Roma ha comprato tre terzini sinistri e ha fatto giocare Torosidis col Cska.

“Semplice: quando ho visto che il Cska aveva Tosic, che è sempre all’interno del gioco e cerca di rientrare sul sinistro, ho scelto di far giocare lui. Ho la fortuna di avere scelte a sinistra, Ashley ha fatto bene con la Fiorentina, ha giocato due partite di fila: era un buon momento perb farlo riposare. Holebas va inserito, per ora l’abbiamo visto in Coppa del Mondo e ha fatto benissimo. Pensiamo tutti di aver scelto un ottimo giocatore, sapendo che quando giochiamo ogni tre giorni non possiamo giocare sempre con gli stessi”.

Ha la sensazione che stia aumentando la consapevolezza che questa Roma possa puntare ad entrambe le competizioni?

“Il fatto di aver giocato una bella gara col Cska non vuol dire che non siamo più outsider. I favoriti sono il Bayern e il Manchester City, ma non è il caso di parlare di Champions League. I miei giocatori mi tirerebbero le orecchie. Il campionato è la priorità: l’obiettivo è tornare in Champions e per farlo bisogna finire tra i primi due”.

Per lei possono stare fuori contemporaneamente Totti e Pjanic?

“Sono particolari, ma non vuol dire che Nainggolan o Keita non abbiano tecnica sufficiente. Quando vedo il mio centrocampo giocare 100 palloni col 93% di passaggi riusciti non sono preoccupato. Il Capitano ci porta un gioco particolare con un possesso ancora più forte, con la sua visione illumina tutto il gioco della Roma. Avere altri parametri con altri giocatori può essere una buona alternativa. La forma fisica è sempre un parametro importante, per giocare bene bisogna stare bene sul piano fisico”.

Ci sono stati attriti tra giocatori e Zeman, la squadra sta affrontando questa sfida con voglia di rivalsa?

“Non penso. Sono concentrato sul presente, non su altre cose. Non vuol dire che non conosco il passato, ma nel dettaglio non mi interessa. Bisogna essere concentrati sul presente e sapere che domani non sarà una gara semplice. Non importa chi è l’allenatore avversario, bisogna conoscere forze e debolezze. Contro il Cagliari sarà dura vincere, ma faremo di tutto perché il nostro obiettivo è dimostrare che possiamo mettere in campo tutti gli ingredienti di mercoledì sera”.