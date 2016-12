Roma, Rudi Garcia avvisa la Juve: "Contro il Sassuolo non sarà facile..." 

23:46 - Rudi Garcia continua a credere nello scudetto e mette pressione sulla Juve che lunedì affronterà il Sassuolo: "Per i bianconeri sarà difficile perché hanno giocato ieri e giovedì prossimo dovranno giocarsi la qualificazione". Sulla partita vinta dalla sua Roma contro il Milan: "Abbiamo iniziato male, poi dopo una grande giocatore come Pjanic l'ha sbloccata e nella ripresa abbiamo fatto molto bene. L'Olimpico è stato fantastico".

Rudi Garcia esalta Pjanic per il gol e fa un paragone pesante: "Una giocata simile deve fare il giro del mondo, come se fosse stato segnato da Maradona".

Ma i complimenti sono per tutti i giocatori: "Nainngolan sul piano fisico è un mostro. Su quello tecnico può migliorare, soprattutto quando è stanco. Dodò? Lui è stato fuori tanto e aveva quindi bisogno di giocare per ritrovare il ritmo. Ce l’ha fatta. Totti spesso è venuto a centrocampo e per i centrali avversari non è facile affrontare la mia squadra senza un riferimento davanti".