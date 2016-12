Roma, ricorso respinto: le due Curve restano chiuse

17:20 - Anche l'Alta Corte di giustizia del Coni, dopo quella della Figc, ha respinto il ricorso della Roma contro la sanzione - comminata dal Giudice sportivo - di due gare con le curve dell'Olimpico chiuse per i cori di discriminazione territoriale nella gara di Coppa Italia in casa col Napoli. I due settori in questione, dunque, saranno privi di pubblico sia domenica con la Sampdoria, sia nel successivo turno casalingo (1 marzo) con l'Inter.

Il presidente dell'Alta Corte del Coni, l'ex ministro degli Esteri Franco Frattini, ha esaminato come giudice monocratico il ricorso d'urgenza, valutando che "allo stato degli atti non sussistono le esigenze cautelari invocate ai fini della assunzione del provvedimento di sospensione", e ha ritenuto che la sanzione debba essere applicata a decorrere dalla gara Roma-Sampdoria di domenica. Frattini ha però rinviato l'esame nel merito ad un'udienza collegiale, programmandola per martedì prossimo, alle 16. Si terrà "l'audizione delle parti e l'esame in camera di consiglio dell'istanza cautelare, riservando in quella sede ogni eventuale provvedimento cautelare".