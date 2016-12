Roma, ricorso respinto. Curve chiuse, ma...

15:22 - E’ arrivato il verdetto dell’Alta corte di Giustizia del Coni sula chiusura di due Curve e del Settore distinti a carico della Roma, sanzione da scontare sabato sera in occasione di Roma-Inter. Verdetto negativo, ricorso respinto. I tre settori resteranno chiusi. Ma attenzione: la Corte ha chiesto un parere alla Giunta Coni sulla norma che ha portato alla squalifica. E il caso potrebbe essere riaperto.

E' questo l'esito dell'udienza sul ricorso della Roma, udienza che si è conclusa alle 11, è durata un’ora e mezzo e per il club giallorosso c’erano l’ad Fenucci e l’avv. Conte. La Roma aveva chiesto lo slittamento della squalifica delle due curve alla prossima edizione della Coppa Italia 2014-2015, ritenendo di non doverla scontare in campionato in quanto maturata a seguito di cori discriminatori in occasione della gara col Napoli, semifinale appunto di Coppa Italia.

Ed è proprio su questo principio che si basa il chiarimento chiesto alla Giunta del Coni. Da qui a sabato, ci potrebbero essere altre novità.



Un altro capitolo si è chiuso a proposito delibere del Giudice sportivo, sulle gare dell’ultimo turno di campionato. Per Bologna-Roma ci sono altri episodi che coinvolgono i tifosi giallorossi e cori discriminatori. Il Giudice ha deciso: nessuna sanzione per i cori, ma 50 mila euro di ammenda per gli incidenti provocati da alcuni tifosi giallorossi.