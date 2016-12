Roma prima in classifica: in stagione ben 533mila euro di multe

14:08 - La Roma è prima in classifica. In quella però delle multe pagate da inizio a stagione a oggi. Un primato molto caro per le casse giallorosse che da fine agosto, per i provvedimenti del giudice sportivo, hanno visto uscire ben 533.000 euro, esattamente 333mila in più del Napoli che segue in graduatoria. Un computo, quello stilato da Laroma24.it, che somma le sanzioni comminate tra Serie A e Coppa Italia: in particolare, solo la cosiddetta "discrminazione territoriale" è costata, oltre alla chiusura di buona parta dell'Olimpico, ben 180mila euro, il resto riguarda invece il lancio di fumogeni, tafferugli e intemperanze varie dei tifosi giallorossi e persino i walkie-talkie di Garcia. Senza contare che, per quanto riguarda l'ammontare totale, mancano ancora i 50mila euro di multa per Milan-Roma, sanzione al momento sospesa.

LE MULTE ALLE SOCIETA’ DI SERIE A NELLA STAGIONE 2013-14

Roma 533000 euro

Napoli 200000 euro

Juventus 138000 euro

Fiorentina 90000 euro

Inter 74000 euro

Atalanta 66000 euro

Lazio 59000 euro

Verona 57000 euro

Bologna 55000 euro

Cagliari 32000 euro

Livorno 30000 euro

Parma 21000 euro

Catania 20000 euro

Sampdoria 15000 euro

Torino 15000 euro

Milan 10000 euro

Genoa 6000 euro

Sassuolo 4000 euro

Chievo 0 euro

Udinese 0 euro