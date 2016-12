Roma, presentato Ashley Cole: "Qui per vincere"

14:21 - Altro giorno, altra presentazione, ma stessa voglia di vincere. I 'curriculua' simili di Ashley Cole e Keita rendono le parole dell'inglese una ripetizione, ma è proprio questa mentalità e questa esperienza ciò che chiedeva Garcia dal mercato. "Sono pronto per questa sfida, voglio lottare per conquistarmi un posto. Roma è un club ambizioso, l'ho scelta perché voglio continuare a giocare in Champions League e vincere il campionato" ha detto.

Novità assoluta per il terzino ex Chelsea che fino a ora aveva giocato solamente in Inghilterra: "E' stata un'opportunità per uscire da Londra per giocare e confrontarmi con una nuova lingua, una nuova cultura e un nuovo stile di gioco. I calciatori inglesi hanno paura di andare all'estero, perché sono abituati alla cultura inglese e a volte restare a casa è una scelta di comodo".

Ammette di non aver parlato con Eto'o anche se "è un grande bomber e se venisse la squadra migliorerebbe" e ammette che è troppo presto per fare paragoni tra Garcia e i suoi ex allenatori.