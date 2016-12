Roma-Parma, Garcia: "Prendiamo i tre punti, poi se la Juve crollasse..."

13:45 - La Roma torna in campo per recuperare la partita contro il Parma sospesa lo scorso 2 febbraio. Rudi Garcia non si fida: "Questa gara non è vinta - sottolinea il tecnico giallorosso -. Se prenderemo i tre punti saranno pesantissimi, ma dobbiamo ancora prenderli e il Parma è una squadra che lotta per l'Europa, non sarà facile". In testa c'è ancora lo scudetto: "Lottiamo per il secondo posto, ma dobbiamo essere lì se la Juventus dovesse crollare".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Come si inserisce la Roma nel botta e risposta tra Benitez e Conte sui fatturati?

Sembra più facile fare una grande rosa con tanti soldi, ma su questi argomenti non dovete chiedere a me. Quest'anno abbiamo messo un po' di soldi da parte e costruito una rosa che possa fare grandi cose.

Quale sarebbe l'obiettivo vincendo anche contro il Parma?

Saremmo più vicini alla Champions e la matematica dice che vincendo contro il Parma lo saremmo quasi matematicamente. Meglio qualificarsi direttamente che con i playoff.

Può fare un bilancio della sua stagione?

Lo si fa a fine campionato. Il fatto di essere una Roma da record è merito di tutti. Voglio vederla da record però dopo la stagione, abbiamo ancora tanta fame

Che garanzie in più le dà Romagnoli?

Abbiamo 3-4 giocatori tutti differenti tra loro. Alessio è più difensivo di Dodò, Torosidis può giocare in più ruoli e per sfortuna non abbiamo Balzaretti. Scelgo a seconda dell'avversario.

Quello col Parma è un match point per il secondo posto?

Match point no ma sarebbe un vantaggio importantissimo.

Come pensa di arginare Marchionni, il regista del Parma?

Non giochiamo contro di lui, ma contro una squadra che ha il regista che può condizionare le mie scelte. Può sicuramente cambiare la geometria del nostro centrocampo.

Vincendo col Parma che percentuale avete di vincere lo scudetto?

Non lo so, non sono bravo nel fare i pronostici. Ma iniziamo a vincere, non è così semplice questa gara e non è già vinta. Il Parma gioca per raggiungere l'Europa. Abbiamo tanta fama e siamo carichi per questa partita. Speriamo di avere un grande pubblico perché l'orario non aiuta i tifosi che lavorano.

Questa squadra è in grado di affrontare la Champions League?

Ogni anno una rosa cambia. Non è il momento di parlare di questa cosa e di mercato.

Senza Strootman e Nainggolan contro il Parma riproporrà un pressing alto?

Dipende alla strategia che dirò alla squadra e da come andrà la gara.

Crede che questa Juventus stia crollando?

Noi innanzitutto dobbiamo vincere più partite possibili, iniziando da quella che abbiamo da recuperare. Noi puntiamo al secondo posto, ma dobbiamo fare di tutto per essere pronti qualora la Juventus dovesse crollare. Mancano 21 punti e finché la matematica non ci condanna crederemo allo scudetto. E' già successo in passato.

Negli ultimi 20 anni solo il Milan di Capello nel 93-94 aveva subito meno reti di questa Roma. Qual è il valore della struttura difensiva nella stagione romanista?

Mostra l'impegno di ognuno perché la prima linea difensiva sono gli attaccanti. Non subiamo tanti tiri in porta, poi abbiamo un portiere fortissimo e grandi difensori. Da soli però non bastano. Mi piace che quando perdiamo la palla difendiamo da squadra, vuol dire che gli attaccanti hanno capito che bisogna sempre conquistare la palla.

A distanza di due mesi da quel rinvio, cosa cambia?

Non lo so, niente. Abbiamo le stesse partite giocate e giocheremo ancora per vincere. Cambia che giochiamo solo noi e se prenderemo tre punti saranno pesanti.